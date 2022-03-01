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Українські тенісистки вимагають у WTA санкцій проти Росії

Сьогодні 14:30 187 0
Марта Костюк прокоментувала напад Росії
Українські тенісистки вимагають у WTA санкцій проти Росії
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк опублікувала заяву про вторгнення Росії до України.

Про це тенісистка розповіла в Instagram.

"Ми, українські тенісистки, дуже здивовані та незадоволені відсутністю будь-якої реакції на ситуацію в нашій батьківщині. Особливо дивно спостерігати за цим, згадуючи, якою оперативною, адекватною та сміливою була позиція WTA у питаннях соціальної несправедливості та сексуальних домагань", – йдеться у зверненні.

Костюк та інші українські тенісистки вимагають скасовувати всі турніри WTA та ITF у Росії, а також заборонити російським командам носити національну символіку.

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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

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