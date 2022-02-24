Світоліна про вторгнення Росії в Україну: Я не можу...

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала початок військового вторгнення Росії до України.
Відповіднйи пост вона написала в Твіттері.
"Я не можу...😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔", - коротко висловилася Світоліна.
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Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала початок військового вторгнення Росії до України.
Відповіднйи пост вона написала в Твіттері.
"Я не можу...😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔", - коротко висловилася Світоліна.