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Світоліна про вторгнення Росії в Україну: Я не можу...

Сьогодні 10:34 344 0
Світоліна про вторгнення Росії в Україну: Я не можу...
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала початок військового вторгнення Росії до України.

Відповіднйи пост вона написала в Твіттері.

"Я не можу...😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔", - коротко висловилася Світоліна.

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