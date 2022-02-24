Світоліна: Пишаюся тим, що я українка

Перша ракетка України Еліна Світоліна зробила заяву у зв'язку з посиленням агресії Росії щодо України.

"Пишаюся тим, що я українка. Єднаємося у цей надскладний час заради миру та майбутнього нашої держави. Слава Україні", - зазначила Світоліна.