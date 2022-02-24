Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зробила заяву у зв'язку з посиленням агресії Росії щодо України.
"Пишаюся тим, що я українка. Єднаємося у цей надскладний час заради миру та майбутнього нашої держави. Слава Україні", - зазначила Світоліна.
Пишаюся тим, що я українка. Єднаємося у цей надскладний час заради миру та майбутнього нашої держави. Слава Україні 💙💛🇺🇦— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 23, 2022
Video made by: dorosh.raw pic.twitter.com/PFz6LqYYRa
Раніше Ярмоленко закликав підтримати українську армію.