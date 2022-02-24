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Світоліна: Пишаюся тим, що я українка

Сьогодні 01:32 151 0
Українська тенісистка підтримала співвітчизників
Світоліна: Пишаюся тим, що я українка
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зробила заяву у зв'язку з посиленням агресії Росії щодо України.

"Пишаюся тим, що я українка. Єднаємося у цей надскладний час заради миру та майбутнього нашої держави. Слава Україні", - зазначила Світоліна.

Раніше Ярмоленко закликав підтримати українську армію.

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