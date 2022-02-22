Головне
Пекін-2022. Найкращі спортсмени, команда, сенсація та розчарування Олімпійських ігор
Сьогодні 13:33 124
Челсі прийме Лілль, Ювентус зіграє з Вільярреалом. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:10 289
Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост
Вчора 23:55 13565
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок
Вчора 21:25 9004
Морозюк перейшов у Чорноморець
Вчора 20:27 672
Довбик отримав серйозну травму - джерело
Вчора 20:12 3613
Світоліна поступилась на старті турніру у Досі
Вчора 16:26 830
Динамо здобуло вольову перемогу над РФШ у контрольному матчі
Вчора 11:53 795
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
Вчора 11:43 9939 2
7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні
Вчора 11:41 1256 4
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Визначилася заявка збірної України на матч Кубка Девіса проти Барбадоса

Сьогодні 12:46 219 0
Федерація тенісу України опублікувала заявки збірних
Визначилася заявка збірної України на матч Кубка Девіса проти Барбадоса
#В'ячеслав Бєлінський, #Кубок Девіса, #Ілля Марченко, #Молчанов, #Сачко, #Крутих, #Андрій Медведєв

Джерело - Чемпіон.

Стала відома заявка збірної України з тенісу на матч Першої Світової групи Кубка Девіса проти Барбадоса.

Про це повідомляє Федерація теніса України.

Склади команд: 

Збірна України: Ілля Марченко, Віталій Сачко, Олексій Крутих, Денис Молчанов, В’ячеслав Бєлінський, капітан – Андрій Медведєв 

Збірна Барбадоса: Даріан Кінг, Хейден Льюіс, Меттью Фостер-Іствік, Кайпо Маршалл, капітан – Демьєн Епплвейт

Через російську агресію матчі будуть проводитися в турецькому готелі Rixos Premium Belek, що знаходиться у Анталії.

Початок зустрічей: п’ятниця - об 11:00, субота - о 10:30.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост 13565
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 1488
Довбик отримав серйозну травму - джерело Довбик отримав серйозну травму - джерело 3613
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок 9004
Заваров - про слова Сеньківа: За вухо притяг би до суду Заваров - про слова Сеньківа: За вухо притяг би до суду 1352
Атлетико - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 1638
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 45909 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 163434 3
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7098
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 20712
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 10800
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2903