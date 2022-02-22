Визначилася заявка збірної України на матч Кубка Девіса проти Барбадоса

Джерело - Чемпіон.
Стала відома заявка збірної України з тенісу на матч Першої Світової групи Кубка Девіса проти Барбадоса.
Про це повідомляє Федерація теніса України.
Склади команд:
Збірна України: Ілля Марченко, Віталій Сачко, Олексій Крутих, Денис Молчанов, В’ячеслав Бєлінський, капітан – Андрій Медведєв
Збірна Барбадоса: Даріан Кінг, Хейден Льюіс, Меттью Фостер-Іствік, Кайпо Маршалл, капітан – Демьєн Епплвейт
Через російську агресію матчі будуть проводитися в турецькому готелі Rixos Premium Belek, що знаходиться у Анталії.
Початок зустрічей: п’ятниця - об 11:00, субота - о 10:30.