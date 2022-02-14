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Світоліна дізналась суперницю на турнірі у Дубаї

Сьогодні 12:41 230 0
Стала відома суперниця Еліни Світоліної у першому колі турніру
Світоліна дізналась суперницю на турнірі у Дубаї
Фото - gettyimages
#Дубаї, #ОАЕ, #Еліна Світоліна

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (15) стала десятою сіяною на турнірі WTA 500 у Дубаї.

Це сталося після зняття зі змагань естонки Анетт Контавейт, яка вчора виграла титул у Санкт-Петербурзі.

Спочатку Світоліна мала змагатися в першому колі з однією з переможниць кваліфікації, але тепер вона отримала конкретну суперницю. Це Майяр Шериф з Єгипту, яка займає 65-й рядок у світовому рейтингу. У другому колі переможниця зіграє з Елізою Мертенс із Бельгії або однією з переможниць відбору.

Раніше Костюк вийшла в основну сітку турніру у Дубаї.

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