Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 січня, Рафаель Надаль обіграв Маттео Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open.
Поєдинок тривав 2 години 58 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
Надаль 5 разів подав навиліт, зробив дві подвійні помилки та реалізував 4 з 8 брейкпойнта.
Берреттіні зробив 14 подач навиліт, 2 подвійні помилки та використав 1 з 2 брейкпойнтів.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
1/2 фіналу, 28 січня
Рафаель Надаль (Іспанія) – Маттео Берреттіні (Італія) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3