Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open

Іспанець 29-й раз вийшов у фінал турніру Великого Шолому

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 січня, Рафаель Надаль обіграв Маттео Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open.

Поєдинок тривав 2 години 58 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Надаль 5 разів подав навиліт, зробив дві подвійні помилки та реалізував 4 з 8 брейкпойнта.

Берреттіні зробив 14 подач навиліт, 2 подвійні помилки та використав 1 з 2 брейкпойнтів.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

1/2 фіналу, 28 січня

Рафаель Надаль (Іспанія) – Маттео Берреттіні (Італія) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Раніше визначилися фіналістки Australian Open.