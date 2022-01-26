Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті Австралії були зіграні чвертьфінальні матчі у чоловіків.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

1/4 фіналу, 26 січня

Маттео Берреттіні [7] – Гаель Монфіс [17] – 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2

Рафаель Надаль [6] – Денис Шаповалов [14] – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

Стефанос Ціціпас [4] – Яннік Сіннер [11] – 6:3, 6:4, 6:2

Даніїл Медведєв [2] – Фелікс Оже-Альяссім [9] – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4

Australian Open, Пари 1/2 фіналу

Маттео Берреттіні [7] – Рафаель Надаль [6]

Стефанос Ціціпас [4] – Даніїл Медведєв [2]