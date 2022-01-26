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Прямі трансляції

Визначились півфіналісти Australian Open у чоловіків

Сьогодні 16:14 254 0
Визначились півфіналісти Australian Open у чоловіків
#Australian Open

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті Австралії були зіграні чвертьфінальні матчі у чоловіків.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
1/4 фіналу, 26 січня

 Маттео Берреттіні [7] –  Гаель Монфіс [17] – 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2

 Рафаель Надаль [6] –  Денис Шаповалов [14] – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

 Стефанос Ціціпас [4] –  Яннік Сіннер [11] – 6:3, 6:4, 6:2

 Даніїл Медведєв [2] –  Фелікс Оже-Альяссім [9] – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4

Australian Open, Пари 1/2 фіналу

 Маттео Берреттіні [7] –  Рафаель Надаль [6]

 Стефанос Ціціпас [4] –  Даніїл Медведєв [2]

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