Джерело - Чемпіон.
На Відкритому чемпіонаті Австралії були зіграні чвертьфінальні матчі у чоловіків.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
1/4 фіналу, 26 січня
Маттео Берреттіні [7] – Гаель Монфіс [17] – 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2
Рафаель Надаль [6] – Денис Шаповалов [14] – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3
Стефанос Ціціпас [4] – Яннік Сіннер [11] – 6:3, 6:4, 6:2
Даніїл Медведєв [2] – Фелікс Оже-Альяссім [9] – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4
Australian Open, Пари 1/2 фіналу
Маттео Берреттіні [7] – Рафаель Надаль [6]
Стефанос Ціціпас [4] – Даніїл Медведєв [2]