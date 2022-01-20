Кіченок вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії

Українка продовжує боротьбу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії виграли перший матч на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Україно-латвійська пара впевнено обіграла швейцарський дует Вікторія Голубич - Джіл Тайхманн

Матч тривав 1 годину та 2 хвилини. Кіченок та Остапенко оди раз подали на виліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 6 з 11 брейк-пойнтів.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

Перше коло, 20 січня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Вікторія Голубич / Джіл Тайхманн 6:3, 6:1

Раніше Костюк (66) пробилася в третє коло Australian Open.