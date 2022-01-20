Кіченок вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії виграли перший матч на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
Україно-латвійська пара впевнено обіграла швейцарський дует Вікторія Голубич - Джіл Тайхманн
Матч тривав 1 годину та 2 хвилини. Кіченок та Остапенко оди раз подали на виліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 6 з 11 брейк-пойнтів.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 20 січня
Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Вікторія Голубич / Джіл Тайхманн 6:3, 6:1