Фіналістка US Open несподівано поступилась на старті Australian Open

Сенсаційний результат матчу

Джерело - Чемпіон.

Канадська тенісистка Лейла Фернандес (24) завершила боротьбу в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У матчі першого кола фіналістка US Open-2021 програла Меддісон Інгліс (133) з Австралії, якій організатори видали вайлд-кард.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

Перше коло, 18 січня

Меддісон Інгліс - Лейла Фернандес 6:4, 6:2

Раніше Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.