Фіналістка US Open несподівано поступилась на старті Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Канадська тенісистка Лейла Фернандес (24) завершила боротьбу в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У матчі першого кола фіналістка US Open-2021 програла Меддісон Інгліс (133) з Австралії, якій організатори видали вайлд-кард.
Матч тривав 1 годину та 23 хвилини.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 18 січня
Меддісон Інгліс - Лейла Фернандес 6:4, 6:2
Раніше Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.