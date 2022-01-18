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Фіналістка US Open несподівано поступилась на старті Australian Open

Сьогодні 11:27 310 1
Сенсаційний результат матчу
Фіналістка US Open несподівано поступилась на старті Australian Open
#Australian Open, #Лейла Фернандес

Джерело - Чемпіон.

Канадська тенісистка Лейла Фернандес (24) завершила боротьбу в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У матчі першого кола фіналістка US Open-2021 програла Меддісон Інгліс (133) з Австралії, якій організатори видали вайлд-кард.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 18 січня

Меддісон Інгліс - Лейла Фернандес 6:4, 6:2 

Раніше Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.

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