Світоліна оцінила старт на Australian Open

Джерело - isport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії показала свій найкращий теніс.
Про це розповіла сам тенісистка.
"Приємно знову повернутися сюди. Я дуже задоволена сьогоднішнім матчем. Я багато тренувалася перед турніром, але провела мало ігор. Тож я просто рада знову вийти на корти Australian Open і зіграти перед уболівальниками.
Я знала, що Ферро - великий боєць. Я знала, чого чекати, і знала, що мені потрібно буде показати свій найкращий теніс. Тут кожна суперниця хоче тебе обіграти. Ти просто намагаєшся вижити та виграти", - відзначила Світоліна.
Раніше, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.