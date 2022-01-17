Світоліна оцінила старт на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії показала свій найкращий теніс.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Приємно знову повернутися сюди. Я дуже задоволена сьогоднішнім матчем. Я багато тренувалася перед турніром, але провела мало ігор. Тож я просто рада знову вийти на корти Australian Open і зіграти перед уболівальниками.

Я знала, що Ферро - великий боєць. Я знала, чого чекати, і знала, що мені потрібно буде показати свій найкращий теніс. Тут кожна суперниця хоче тебе обіграти. Ти просто намагаєшся вижити та виграти", - відзначила Світоліна.