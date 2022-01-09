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Стали відомі суперниці українок у кваліфікації Australian Open

Сьогодні 11:11 155 0
Кваліфікаційний турнір на Australian Open розпочнеться 10 січня
Стали відомі суперниці українок у кваліфікації Australian Open
#Бондаренко, #Катерина Козлова, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування жіночого турніру Australian Open, за результатами якого українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі кваліфікації.

Леся Цуренко зіграє проти Анкіти Райни з Індії, Катерина Байндль (Козлова) побореться з американкою Грейс Мін, суперницею Дар'ї Снігур буде Вероніка Сепеде-Ройг з Парагваю, а Катерина Бондаренко поміряється силами з австралійкою Шарлоттою Кемпенарс-Поч.

Кваліфікаційний турнір на Australian Open розпочнеться 10 січня.

Нагадаємо, раніше перших суперників у кваліфікації також дізналися Марченко, Стаховський та Сачко.

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