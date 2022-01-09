Стали відомі суперниці українок у кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування жіночого турніру Australian Open, за результатами якого українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі кваліфікації.
Леся Цуренко зіграє проти Анкіти Райни з Індії, Катерина Байндль (Козлова) побореться з американкою Грейс Мін, суперницею Дар'ї Снігур буде Вероніка Сепеде-Ройг з Парагваю, а Катерина Бондаренко поміряється силами з австралійкою Шарлоттою Кемпенарс-Поч.
Кваліфікаційний турнір на Australian Open розпочнеться 10 січня.
Нагадаємо, раніше перших суперників у кваліфікації також дізналися Марченко, Стаховський та Сачко.