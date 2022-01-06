Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 11:06 9537
«Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині
Сьогодні 11:49 3328
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:23 14284
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 10:56 25033 1
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 10:13 1859 1
Усику і Ломаченку потрібен психотерапевт
Сьогодні 10:02 17562 7
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Сьогодні 09:00 291 2
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Сьогодні 08:06 7672 4
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 05:57 3725
Джоковича депортують з Австралії через проблеми з візою
Вчора 23:40 796 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Прем'єр Австралії: Джокович не може бути вищим за наші правила

Сьогодні 12:30 140 0
Скотт Моррісон прокоментував ситуацію з Новаком Джоковичем, якого не пустили до країни.
Прем'єр Австралії: Джокович не може бути вищим за наші правила
Фото - gettyimages
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Австралія не буде робити виняток для першої ракетки світу Новака Джоковича, який не дотримався правил перетину кордону.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Віза містера Джоковича була анульована. Правила є правилами, особливо коли йдеться про наші кордони. Ніхто не може бути вищим за ці правила. Наша жорстка політика на кордоні мала ключове значення для того, щоб смертність від коронавірусу в Австралії була однією з найнижчих у світі. Ми продовжуємо проявляти пильність", - написав Моррісон.

Нагадаємо, Джоковича депортують з Австралії через проблеми з візою

Коментарі ()