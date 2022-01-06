Прем'єр Австралії: Джокович не може бути вищим за наші правила

Австралія не буде робити виняток для першої ракетки світу Новака Джоковича, який не дотримався правил перетину кордону.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Віза містера Джоковича була анульована. Правила є правилами, особливо коли йдеться про наші кордони. Ніхто не може бути вищим за ці правила. Наша жорстка політика на кордоні мала ключове значення для того, щоб смертність від коронавірусу в Австралії була однією з найнижчих у світі. Ми продовжуємо проявляти пильність", - написав Моррісон.