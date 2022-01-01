Світоліна та Бондаренко отримали суперниць на турнірі в Аделаїді

Українські тенісистки зіграють на турнірі WTA500

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявлена восьмою сіяною в основній сітці турніру WTA500 в австралійській Аделаїді.

Про це повідомляє Великий теніс України.

У першому колі Еліна зустрінеться з представницею Росії Анастасією Гасановою (№130 WTA).

Катерина Бондаренко, яка займає 207 місце в рейтингу, зіграє проти другої сіяної Анни-Лени Фрідсам з Німеччини (№140 WTA).

Зазначимо, що Світоліна завершила минулий сезон на 15-му рядку світового рейтингу.

Раніше, Світоліна представила нового тренера.