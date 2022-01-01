Миколенко став гравцем Евертона
Сьогодні 12:06 1544
Трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо
Сьогодні 17:39 395
Букмекер Betfred порадував всіх, хто поставив на чемпіонство Ман Сіті
Сьогодні 16:34 126
Російських молодих хокеїстів не пустили на борт літака через пияцтво
Сьогодні 14:03 644
Зінченко здав позитивний тест на COVID-19
Сьогодні 13:26 316
Одіозний росіянин Кремльов підтримав нелегітимного ексрегіонала
Сьогодні 13:09 651 1
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 12:59 4186
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 12:52 18546 1
Миколенко прокоментував свій перехід до Евертона
Сьогодні 12:25 1127
Леоненко: У Дженоа ще пару поразок зазнає Шевченко і скажуть залишай клуб
Сьогодні 08:24 1080
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Світоліна та Бондаренко отримали суперниць на турнірі в Аделаїді

Сьогодні 16:10 178 0
Українські тенісистки зіграють на турнірі WTA500
Світоліна та Бондаренко отримали суперниць на турнірі в Аделаїді
#Бондаренко, #Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявлена восьмою сіяною в основній сітці турніру WTA500 в австралійській Аделаїді.

Про це повідомляє Великий теніс України.

У першому колі Еліна зустрінеться з представницею Росії Анастасією Гасановою (№130 WTA).

Катерина Бондаренко, яка займає 207 місце в рейтингу, зіграє проти другої сіяної Анни-Лени Фрідсам з Німеччини (№140 WTA).

Зазначимо, що Світоліна завершила минулий сезон на 15-му рядку світового рейтингу.

Раніше, Світоліна представила нового тренера.

Коментарі ()