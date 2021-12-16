Стаховський оголосив про завершення кар’єри у збірній України
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Стаховський оголосив про завершення кар’єри у збірній України

Сьогодні 11:35 49 0
Український тенісист вирішив завершити виступи у збірній
Стаховський оголосив про завершення кар’єри у збірній України
#стаховський

Джерело - Чемпіон.

Тенісист Сергій Стаховський прийняв рішення завершити свій виступ у складі збірної України.

Про це заявив сам Стаховський.

"Я завершую кар’єру у збірній України. Так можливо буде краще для команди. Я нічого нового не дам команді. 

У наступному році буду також виступати у парному розряді. Постійного партнера я не маю. Це, можливо, створює певні складнощі.

Окрім виноробства розвиваю кілька спортивних проєктів.

Можливо Australian Open-2022 буде моїм останнім турніром у кар’єрі", - зазначив Стаховський.

Стаховський є володарем чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та чотирьох титулів ATP у парному. Свій перший турнір АТР Стаховський виграв у 22 роки у Загребі. Найвищою позицією українця у рейтингу АТР була 31-а. Шість разів Стаховський пробивався до 1/16 фіналу турнірів Великого шлему. Тривалий час був першою ракеткою України.

Одним із найбільш пам'ятним днем для Стаховського є 26 червня 2013 року. Тоді він обіграв Роже Федерера на Вімблдоні (6-7, 7-6,7-5,7-6).

У листопаді 2021 року останнім для Стаховського матчем за збірну став поєдинок проти норвежця Каспера Рууда у плей-оф Кубка Девіса - 6:4, 3:6, 6:7. Стаховський виступав за збірну України із 2006 року. Провів 79 матчів, у яких здобув 48 перемог, що є національним рекордом.

Відзначимо, що Сергій Стаховський заявився на кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії. Матчі кваліфікації Australian Open відбудуться 10-14 січня. Турнір основної сітки - 17-30 січня.

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