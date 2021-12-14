Чотири українки зіграють у кваліфікації Australian Open

Кваліфікація стартує 10 січня

Чотири українські тенісистки потрапили в заявку кваліфікації першого великого турніру 2022 року Australian Open.

Про це повідомляє btu.org.ua.

З кваліфікації турнір розпочнуть Леся Цуренко, Катерина Байндль (Козлова), Дар'я Снігур та Катерина Бондаренко.

В основній сітці заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Матчі кваліфікації відбудуться з 10 по 14 січня, а основна сітка – з 17 по 30 січня.

Нагадаємо, удар Костюк претендує на звання найкращого у сезоні за версією WTA.