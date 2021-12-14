Чотири українки зіграють у кваліфікації Australian Open

Джерело - btu.org.ua.
Чотири українські тенісистки потрапили в заявку кваліфікації першого великого турніру 2022 року Australian Open.
Про це повідомляє btu.org.ua.
З кваліфікації турнір розпочнуть Леся Цуренко, Катерина Байндль (Козлова), Дар'я Снігур та Катерина Бондаренко.
В основній сітці заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.
Матчі кваліфікації відбудуться з 10 по 14 січня, а основна сітка – з 17 по 30 січня.
Нагадаємо, удар Костюк претендує на звання найкращого у сезоні за версією WTA.