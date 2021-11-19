Стаховський вийшов у півфінал турніру у Франції

Стаховський побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський (233) переміг Норберт Гомбоша (119) зі Словаччини у третьому колі турніру у французькому По.

Матч тривав 2 години та 12 хвилин. Стаховський 7 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 2 з 10 брейк-пойнтів.

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По, Франція

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Третє коло, 19 листопада

Сергій Стаховський - Норберт Гомбоша 6:4, 1:6, 7:6 (5)

Раніше, Стаховський і Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру у Франції.