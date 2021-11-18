Стаховський переграв Аддеда на турнірі у Франції

Матч тривав 1 годину та 56 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський переміг Дана Аддеда на турнірі у французькому По.

Українець у другому колі переміг у трьох сетах.

Матч тривав 1 годину та 56 хвилин. Стаховський зробив 8 ейсів, припустився 5 подвійних помилок та використав 6 із 9 брейк-пойнтів.

TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour

По, Франція

Призовий фонд - € 88,520

Хард

Друге коло, 18 листопада

Сергій Стаховський (Україна, 233) - Дан Аддед (Франція, 413) 6:4, 4:6, 6:4

Раніше, Стаховський і Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру у Франції.