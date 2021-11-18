Стаховський переграв Аддеда на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський переміг Дана Аддеда на турнірі у французькому По.
Українець у другому колі переміг у трьох сетах.
Матч тривав 1 годину та 56 хвилин. Стаховський зробив 8 ейсів, припустився 5 подвійних помилок та використав 6 із 9 брейк-пойнтів.
TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour
По, Франція
Призовий фонд - € 88,520
Хард
Друге коло, 18 листопада
Сергій Стаховський (Україна, 233) - Дан Аддед (Франція, 413) 6:4, 4:6, 6:4
Раніше, Стаховський і Молчанов вийшли до чвертьфіналу парного турніру у Франції.