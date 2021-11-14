Підсумковий турнір WTA: Бадоса вийшла до плей-оф

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру групового етапу у рамках Підсумкового турніру WTA у мексиканській Гвадалахарі.
Паула Бадоса з Іспанії здобула другу перемогу, у двох сетах обігравши Марію Саккарі з Греції.
Арина Соболенко святкувала вольову перемогу над тенісисткою з Польщі. Як наслідок Паула Бадоса вийшла до плей-оф.
Akron WTA Finals Guadalajara - Підсумковий турнір WTA
Гвадалахара, Мексика
Призовий фонд - $5,000,000
Хард
Груповий раунд, 13 листопада
Паула Бадоса (Іспанія) - Марія Саккарі (Греція) 7:6 (4), 6:4
Арина Соболенко (Білорусь) - Іга Свьонтек (Польща) 2:6, 6:2, 7:5