Підсумковий турнір WTA: Бадоса вийшла до плей-оф

Залишилося зіграти матчі третього туру

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру групового етапу у рамках Підсумкового турніру WTA у мексиканській Гвадалахарі.

Паула Бадоса з Іспанії здобула другу перемогу, у двох сетах обігравши Марію Саккарі з Греції.

Арина Соболенко святкувала вольову перемогу над тенісисткою з Польщі. Як наслідок Паула Бадоса вийшла до плей-оф.

Akron WTA Finals Guadalajara - Підсумковий турнір WTA

Гвадалахара, Мексика

Призовий фонд - $5,000,000

Хард

Груповий раунд, 13 листопада

Паула Бадоса (Іспанія) - Марія Саккарі (Греція) 7:6 (4), 6:4

Арина Соболенко (Білорусь) - Іга Свьонтек (Польща) 2:6, 6:2, 7:5