Плішкова переграла Мугурусу на Підсумковому турнірі

Джерело - Чемпiон.
Четверта ракетка світу Кароліна Плішкова взяла гору над п'ятим номером світового рейтингу Гарбіньє Мугурусою у матчі Підсумкового турніру WTA, який відбувається у мексиканській Гвадалахарі.
Чешка програла іспанці перший сет, проте змогла реабілітуватися перед собою та взяти два наступні. Зустріч тривала 2 години 28 хвилин.
Akron WTA Finals Guadalajara
Призовий фонд $5,000,000
Група Teotihuacán
11 листопада
Кароліна Плішкова (Чехія) – Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6)
У наступному матчі Плішкова зіграє зі своєю співвітчизницею Барборою Крейчиковою, яка напередодні програла Аннет Контавейт.