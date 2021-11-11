Плішкова переграла Мугурусу на Підсумковому турнірі

Зустріч тривала 2 години 28 хвилин.

Джерело - Чемпiон.

Четверта ракетка світу Кароліна Плішкова взяла гору над п'ятим номером світового рейтингу Гарбіньє Мугурусою у матчі Підсумкового турніру WTA, який відбувається у мексиканській Гвадалахарі.

Чешка програла іспанці перший сет, проте змогла реабілітуватися перед собою та взяти два наступні. Зустріч тривала 2 години 28 хвилин.

Akron WTA Finals Guadalajara

Призовий фонд $5,000,000

Група Teotihuacán

11 листопада

Кароліна Плішкова (Чехія) – Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6)

У наступному матчі Плішкова зіграє зі своєю співвітчизницею Барборою Крейчиковою, яка напередодні програла Аннет Контавейт.