Світоліна пропустить підсумковий турнір WTA

Перша ракетка Україн відмовилась їхати на турнір, як запасна

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA Race 13) не поїде як запасна на Підсумковий турнір WTA, який відбудеться у Гвадалахарі (Мексика).

Про це повідомляє telediario.mx.

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Українка мала право стати однією з двох запасних тенісисток, які можуть вийти при корт у разі відмови когось з учасниць на груповій стадії.

Раніше Онс Жабер із Тунісу (WTA Race 10) теж відмовилася від статусу запасної через травму. Таким чином, запасними гравцями на Підсумковому турнірі WTA стануть американка Джесіка Пегула (WTA Race 14) та бельгійка Елізе Мертенс (WTA Race 15).

Турнір стартує 10 листопада.