Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу WTA українка Ангеліна Калініна покращила свою позицію.
Українська тенісистка оновила особистий рекорд і піднялася на 52-у позицію.
Нагадаємо, Калініна вчора виграла п'ятий турнір ITF за рік.
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Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу WTA українка Ангеліна Калініна покращила свою позицію.
Українська тенісистка оновила особистий рекорд і піднялася на 52-у позицію.
Нагадаємо, Калініна вчора виграла п'ятий турнір ITF за рік.