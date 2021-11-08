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Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

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Українка піднялася на 52-у позицію
Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA українка Ангеліна Калініна покращила свою позицію.

Українська тенісистка оновила особистий рекорд і піднялася на 52-у позицію.

Нагадаємо, Калініна вчора виграла п'ятий турнір ITF за рік.

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