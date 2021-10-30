Українська тенісистка Марта Костюк грала тактично правильно проти Емми Радукану у чвертьфіналі турніру WTA 250 Transylvania Open.

Про це розповів сама тенісистка.

"Не знаю, як я виграла перший гейм. Радукану вела 40-15 на подачі. Думаю, тут все й почалося. Я виграла цей гейм, з'явилася упевненість, що не програю цей матч. Десь у п'ятому геймі зрозуміла, як треба з нею грати. Сьогодні це була вірна тактика. Я намагалася повернути якомога більше м'ячів на її бік. Виявляється, що ми з Радукану двічі грали, бувши юніорками, кожна оформила по перемозі, але це було так давно, що я й не пам'ятаю, яким був той матч, який я виграла... Що стосується майбутнього півфіналу проти Сімони Халеп, то мені подобається з нею грати. Сімона - дуже приємна людина. Незалежно від результату, для мене це буде чудовий досвід. Боротимуся з усіх сил, оскільки у нашому першому матчі в Індіан-Веллсі боротьбу я зуміла нав'язати лише у першому сеті", - сказала Марта.