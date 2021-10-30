 Світоліна отримає іменну зірку у Києві | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна отримає іменну зірку у Києві

Сьогодні 11:11 56 0
Світоліна першою серед тенісистів отримає іменну зірку у Києві
Світоліна отримає іменну зірку у Києві
#Світоліна

Джерело - 24tv.ua.

У першої ракетки України  Еліни Світоліної (6) з'явиться своя зірка на Площі зірок біля ТРЦ Gulliver у Києві.

Про це розповіла сама тенісистка.

Відкриття зірки на честь першої ракетки України відбудеться 2 листопада о 13:00. Еліна Світоліна оголосила про майбутню церемонію в соцмережах.

Ідея створення Площі зірок у Києві почала реалізовуватись ще у 2015 році. У центрі столиці ТРЦ Gulliever разом із партнерами та Міністерством молоді та спорту України відкрили зіркову площу, на якій встановлені іменні плити на честь видатних українців у галузі театру та кіно, спорту та музики.

Серед спортсменів, які здобули свою зірку: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Ілля Кваша, Юлія Джима, Леонід Буряк, Олег Блохін та інші.

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