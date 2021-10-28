Костюк пробилася у наступний раунд турніру в Румунії

Ще одна перемога українок

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№55 WTA) на турнірі WTA 250 у Румунії у другому колі здолала Мону Бартель з Німеччини (№202 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Костюк 5 разів подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку.

Transylvania Open - WTA250

Призовий фонд: $235,23

Друге коло

28 жовтня

Марта Костюк (Україна) – Мона Бартель (Німеччина) 6:4, 6:4

У наступному раунді Костюк зіграє проти Еми Радукану (№23 WTA) або Ани Богдан (№106 WTA).