Костюк пробилася у наступний раунд турніру в Румунії

Джерело - Чемпiон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№55 WTA) на турнірі WTA 250 у Румунії у другому колі здолала Мону Бартель з Німеччини (№202 WTA).
Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Костюк 5 разів подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку.
Transylvania Open - WTA250
Призовий фонд: $235,23
Друге коло
28 жовтня
Марта Костюк (Україна) – Мона Бартель (Німеччина) 6:4, 6:4
У наступному раунді Костюк зіграє проти Еми Радукану (№23 WTA) або Ани Богдан (№106 WTA).