Костюк та Кіченок виграли парний матч на турнірі у Румунії

Джерело - Чемпiон.
Українські тенісистки Марта Костюк та Людмила Кіченок стартували з перемоги у парному розряді на турнірі WTA 250 у Румунії.
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У матчі першого кола українки обіграли тандем Анна Даніліна (Казахстан) / Ульрікке Ейкері (Норвегія). Українки лідирували в ході матчу 6:0, 5:2, але відривом у рахунку не скористалися. Суперниці відіграли два матчболи і в результаті записали до свого активу 5 геймів поспіль. На тай-брейку українки завершили зустріч на свою користь.
Transylvania Open - WTA250
Призовий фонд: $235,238
Перше коло парного розряду
27 жовтня
Марта Костюк/Людмила Кіченок - Анна Даніліна/Ульрікке Ейкері 6:0, 5:7, 12:10