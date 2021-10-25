Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) ще має час, аби виграти турнір Grand Slam.

Про це розповів колишній спонсор тенісистки Юрій Сапронов.

"5 років тому світ не знав тренера ім'я Ендрю Беттлс. Це був спаринг-парнер знаменитого шотландця Енді Маррея, якого тоді тренувала Амелі Моресмо. 5 років тому Еліна Світоліна вибрала 24-х річного хлопця тренером. І вгадала.

За 5 років з Енді Еліна виграла 11 турнірів зі своїх 16. Сьогодні вона прийняла рішення припинити співпрацю. Зараз Еліні 27. На мій погляд, у неї попереду вирішальні три роки для того, щоб здійснити головну мрію свого життя - виграти турнір Grand Slam. Так, мрія не 1 ракетка світу, а Slam.

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4 роки поспіль Світоліна не опускалася нижче 6 місця за підсумками року (від 3 до 6). У понеділок Еліна вилетить з ТОП-10. Буде між 13 і 18 місцем. Це її найгірший результат за п'ять років.

Причин багато, були і травми, і Олімпіада, і ковідний час, і весілля. Найважливіша подія в житті - весілля. Їй потрібен ментор. Тенісна людина, але психолог.

Вона все вміє, потрібно в вирішальні моменти скласти всі пазли в голові, в холодній голові, в дуже холодній, беземоційній голові. І буде титул на Grand Slam. Я вірю", - відзначив Сапронов.