Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP у Бельгії

Український тенісист побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Перший номер українського парного тенісу Денис Молчанов вийшов у чвертьфінал ATP 250 European Open в Антверпені.

Молчанов і разом з Олександром Нєдовєсовим у стартовому матчі здолали дует Фредерік Нільсен (Данія)/Матей Шабанов (Хорватія).

Матч тривав 1 годину 7 хвилин.

В 1/4 фіналу Денис і Олександр зіграють проти аргентинсько-іспанської пари Федеріко Дельбоніс / Давид Вега Ернандес.

European Open - ATP Tour 250

Антверпен, Бельгія

Хард (зал)

1/8 фіналу, 20 жовтня

Денис Молчанов / Олександром Нєдовєсов - Федеріко Дельбоніс / Давид Вега Ернандес 6:4, 6:4

Раніше, Кіченок вийшла у парний півфінал турніру у Москві.