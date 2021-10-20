Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP у Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Перший номер українського парного тенісу Денис Молчанов вийшов у чвертьфінал ATP 250 European Open в Антверпені.
Молчанов і разом з Олександром Нєдовєсовим у стартовому матчі здолали дует Фредерік Нільсен (Данія)/Матей Шабанов (Хорватія).
Матч тривав 1 годину 7 хвилин.
В 1/4 фіналу Денис і Олександр зіграють проти аргентинсько-іспанської пари Федеріко Дельбоніс / Давид Вега Ернандес.
European Open - ATP Tour 250
Антверпен, Бельгія
Хард (зал)
1/8 фіналу, 20 жовтня
Денис Молчанов / Олександром Нєдовєсов - Федеріко Дельбоніс / Давид Вега Ернандес 6:4, 6:4