Калініна програла Александровій на турнірі у Москві

Українка покинула турнір у Москві

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в першому раунді турніру VTB Kremlin Cup - WTA500 у Москві поступилася росіянці Катерині Александровій.

Матч тривав 1 годину та 14 хвилин. Українка тричі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 1 з 4 брейк-пойнтів.

VTB Kremlin Cup - WTA500

Москва, Росія

Призовий фонд - $565,530

Хард (зал)

Друге коло, 20 жовтня

Ангеліна Калініна - Катерина Александрова 6:4, 6:1

Раніше, Цуренко пробилася у друге коло турніру WTA у Москві.