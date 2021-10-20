Калініна програла Александровій на турнірі у Москві

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна в першому раунді турніру VTB Kremlin Cup - WTA500 у Москві поступилася росіянці Катерині Александровій.
Матч тривав 1 годину та 14 хвилин. Українка тричі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 1 з 4 брейк-пойнтів.
VTB Kremlin Cup - WTA500
Москва, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард (зал)
Друге коло, 20 жовтня
Ангеліна Калініна - Катерина Александрова 6:4, 6:1
Раніше, Цуренко пробилася у друге коло турніру WTA у Москві.