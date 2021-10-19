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Російська тенісистка провалила допінг-тест

Сьогодні 20:17 485 0
Тенісистку відсторонили від змагань
Російська тенісистка провалила допінг-тест

Джерело - Чемпіон.

Російська тенісистка Дар’я Мішина тимчасово відсторонена від змагань за підозрою в порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Позитивну допінг-пробу 28-річна тенісистка здала на турнірі в Алма-Аті 25 серпня. У зразку сечі Мішиної виявлений екзогенний тестостерон, який входить в заборонений список Всесвітнього антидопінгового агентства.

6 жовтня Мішині було направлено попереднє повідомлення про порушення антидопінгових правил, з 16 жовтня вона тимчасово відсторонена. У росіянки є право звернутися до глави незалежного трибуналу, скликаного для розгляду її справи, і пояснити причину, через яку вона не повинна бути відсторонена. Поки Мішина своїм правом не скористалася.

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