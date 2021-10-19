Кравченко вийшов до другого кола турніру ATP у Хорватії

Джерело - Чемпіон.
21-річний український тенісист Георгій Кравченко (434) вийшов до другого раунду основної сітки змагань ATP Challenger Tour Losinj Open у Хорватії.
У першому колі українець обіграв досвідченого словенця Блажа Ролу (183).
Матч тривав 1 годину 30 хвилин.
У другому раунді Кравченко зустрінеться з переможцем матчу між іспанцем Ніколасом Альваресом Вароною (404) та Нерманом Фатичем (369) з Боснії і Герцеговини.
Losinj Open - ATP Challenger Tour
Лошинь, Хорватія
Призовий фонд - €44,820
Грунт
Перше коло, 19 жовтня
Георгій Кравченко - Блажа Ролу 6:4, 6:2
Раніше, Марченко здобув перемогу в першому колі Кубку Кремля.