Кравченко вийшов до другого кола турніру ATP у Хорватії

Кравченко продовжив боротьбу на турнір у Хорватії

Джерело - Чемпіон.

21-річний український тенісист Георгій Кравченко (434) вийшов до другого раунду основної сітки змагань ATP Challenger Tour Losinj Open у Хорватії.

У першому колі українець обіграв досвідченого словенця Блажа Ролу (183).

Матч тривав 1 годину 30 хвилин.

У другому раунді Кравченко зустрінеться з переможцем матчу між іспанцем Ніколасом Альваресом Вароною (404) та Нерманом Фатичем (369) з Боснії і Герцеговини.

Losinj Open - ATP Challenger Tour

Лошинь, Хорватія

Призовий фонд - €44,820

Грунт

Перше коло, 19 жовтня

Георгій Кравченко - Блажа Ролу 6:4, 6:2

Раніше, Марченко здобув перемогу в першому колі Кубку Кремля.