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Світоліна: Виступ на турнірі на Тенеріфе під великим питанням

Сьогодні 13:11 367 1
Світоліна: Виступ на турнірі на Тенеріфе під великим питанням
#Світоліна, #Індіан-Веллс

Джерело - Чемпiон.

Еліна Світоліна отримала травму ноги, через яку ризикує пропустити турнір в Тенеріфе, який стартує 18 жовтня.

Про це сказала сама тенісистка.

“Дуже прикро, що під час матчу дола про себе знати травма. Вчора нога була в дуже поганому стані, тому практично не було можливості потренуватися. З пересуванням було дуже важко, не було ніякої реакції в нозі. Це, звичайно, велике диво, що я змогла повернутися і зіграти пару матчів в Індіан-Веллсі, тому що на знімку у мене є надрив м’яза.

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Подивимося, як я буду відновлюватися найближчими днями. Виступ на турнірі на Тенеріфе під великим питанням, тому що потрібно вилікувати травму і не посилювати її. Будемо вирішувати, якими будуть наші подальші дії”.

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