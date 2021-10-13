Світоліна: Виступ на турнірі на Тенеріфе під великим питанням

Джерело - Чемпiон.

Еліна Світоліна отримала травму ноги, через яку ризикує пропустити турнір в Тенеріфе, який стартує 18 жовтня.

Про це сказала сама тенісистка.

“Дуже прикро, що під час матчу дола про себе знати травма. Вчора нога була в дуже поганому стані, тому практично не було можливості потренуватися. З пересуванням було дуже важко, не було ніякої реакції в нозі. Це, звичайно, велике диво, що я змогла повернутися і зіграти пару матчів в Індіан-Веллсі, тому що на знімку у мене є надрив м’яза.

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