Людмила Кіченок вийшла до півфіналу в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла у півфінал в парному розряді на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.

У матчі 1/4 фіналу українка в дуеті з Альоною Остапенко з Латвії обіграла тандем з Чехії в складі Барбора Крейчікова / Катерина Сінякова, сіяний під першим номером.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився на супер-тай-брейку.

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $8,761,725

Жінки. Парний розряд. 1/4 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) – Барбора Крейчікова / Катерина Сінякова (Чехія) – 2:6, 6:4, [10–8]