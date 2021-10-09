Костюк програла Халеп на турнірі в Індіан-Веллсі

Українка поступилася у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру BNP Paribas Open - WTA1000 в Індіан-Веллсі українська тенісистка Марта Костюк поступилася румунці Сімоні Халеп.

Українка поступилася у двох сетах. Матч тривав 1 години 34 хвилини. Костюк зробила два ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 2 із 5 брейк-пойнтів.

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $8,761,725

Друге коло, 8 жовтня

Сімона Халеп (Румунія) - Марта Костюк (Україна) 7:6 (2), 6:1

Раніше, Світоліна переграла Мартінцову на турнірі у США.