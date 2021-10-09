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Костюк програла Халеп на турнірі в Індіан-Веллсі

Сьогодні 00:12 214 0
Українка поступилася у двох сетах
Костюк програла Халеп на турнірі в Індіан-Веллсі
#Костюк, #Халеп

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру BNP Paribas Open - WTA1000 в Індіан-Веллсі українська тенісистка Марта Костюк поступилася румунці Сімоні Халеп.

Українка поступилася у двох сетах. Матч тривав 1 години 34 хвилини. Костюк зробила два ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 2 із 5 брейк-пойнтів.

BNP Paribas Open - WTA1000
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $8,761,725
Друге коло, 8 жовтня

Сімона Халеп (Румунія) - Марта Костюк (Україна) 7:6 (2), 6:1

Раніше, Світоліна переграла Мартінцову на турнірі у США.

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