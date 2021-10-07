Костюк з перемоги розпочала турнір в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпiон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№58 WTA) розпочала боротьбу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
У матчі першого кола українка перемогла Чжан Шуай з Китаю (№48 WTA).
Тенісистки провели на корті 1,5 години. У вирішальному сеті Костюк виконала 3 брейка і програла один гейм на подачі.
Це була друга зустріч тенісисток, Марта виграла обидва матчі. У наступному раунді Костюк змагатиметься проти Сімони Халеп з Румунії (№17 WTA).
BNP Paribas Open - WTA1000
Індіан-Веллс, США
Призовий фонд $8,761,725
Перше коло
7 жовтня
Марта Костюк (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 6:3, 1:6, 6:2