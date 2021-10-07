Костюк з перемоги розпочала турнір в Індіан-Веллсі

Це була друга зустріч тенісисток

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№58 WTA) розпочала боротьбу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

У матчі першого кола українка перемогла Чжан Шуай з Китаю (№48 WTA).

Тенісистки провели на корті 1,5 години. У вирішальному сеті Костюк виконала 3 брейка і програла один гейм на подачі.

Це була друга зустріч тенісисток, Марта виграла обидва матчі. У наступному раунді Костюк змагатиметься проти Сімони Халеп з Румунії (№17 WTA).

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс, США

Призовий фонд $8,761,725

Перше коло

7 жовтня

Марта Костюк (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 6:3, 1:6, 6:2