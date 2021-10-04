Козлова з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова (136) з перемоги розпочала боротьбу у кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
Українка розібралася з Татьяною Марією з Німеччини (216).
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Козлова двічі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 6 з 7 брейк-пойнтів.
У фіналі відбіркового турніру українська тенісистка зіграє проти Жасмін Паоліні з Італії (63).
BNP Paribas Open - WTA1000
Індіан-Веллс. США
Призовий фонд - $8,761,725
Хард
Перше коло кваліфікації, 04 жовтня
Катерина Козлова - Татьяна Марія 6:3, 6:1