Козлова з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі

Козлова розібралася з першою суперницею у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (136) з перемоги розпочала боротьбу у кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Українка розібралася з Татьяною Марією з Німеччини (216).

Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Козлова двічі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 6 з 7 брейк-пойнтів.

У фіналі відбіркового турніру українська тенісистка зіграє проти Жасмін Паоліні з Італії (63).

BNP Paribas Open - WTA1000

Індіан-Веллс. США

Призовий фонд - $8,761,725

Хард

Перше коло кваліфікації, 04 жовтня

Катерина Козлова - Татьяна Марія 6:3, 6:1