Світоліна: У матчі з Русе я виявила стійкість

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила перемогу над Єленою-Габріелою Русе у третьому колі турніру тенісного в Чикаго.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Матч був непростим - кілька затяжних геймів, перший ми грали хвилин 16, напевно. Я намагалася показати свій теніс. Звичайно, кожного дня доводиться адаптуватися до умов. Глядачі тут відмінно підтримують, спасибі їм. У матчі з Русе найбільше задоволена вольовими якостями, я боролася за кожен м'яч, щоб виграти у двох сетах, виявила стійкість", - сказала Світоліна.