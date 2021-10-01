 Світоліна: У матчі з Русе я виявила стійкість | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: У матчі з Русе я виявила стійкість

Сьогодні 16:27 120 0
Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Єленою-Габріелою Русе
Світоліна: У матчі з Русе я виявила стійкість
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила перемогу над Єленою-Габріелою Русе у третьому колі турніру тенісного в Чикаго.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Матч був непростим - кілька затяжних геймів, перший ми грали хвилин 16, напевно. Я намагалася показати свій теніс. Звичайно, кожного дня доводиться адаптуватися до умов. Глядачі тут відмінно підтримують, спасибі їм. У матчі з Русе найбільше задоволена вольовими якостями, я боролася за кожен м'яч, щоб виграти у двох сетах, виявила стійкість", - сказала Світоліна.

В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зіграє проти Онс Жабер з Тунісу.

Нагадаємо, у другому колі турніру Еліна Світоліна переграла Аманду Анісімову (США).

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