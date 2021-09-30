Снігур програла росіянці на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарія Снігур (№218 WTA) програла росіянці Оксані Селехметьєвій у другому колі турніру ITF у Франції.
Українка програла 18-тирічній росіянці у трьох сетах. Матч тривав 2 години 27 хвилин.
Наступною суперницею росіянки буде американка Робін Андерсон.
Нагадаємо, у першому колі цього турніру Дарія Снігур переграла француженку Манон Арканьолі.
W80+H Le Neubourg
Ле-Небур (Франція)
Призовий фонд $80 000
Друге коло, 29 вересня
Оксана Селехметьєва (Росія) - Дарія Снігур (Україна) 7:5, 3:6, 7:5