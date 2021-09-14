Марченко з перемоги розпочав турнір у Стамбулі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (154) у першому колі челленджеру у Стамбулі обіграв Томаса Фаббіано (227) з Італії.
Матч тривав 1 годину та 49 хвилин. Марченко тричі подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 7 з 11 брейк-пойнтів.
Українець у другому колі зіграє з Квентеном Халісом із Франції.
Istanbul Challenger Ted Open - ATP Challenger Tour
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $52 080
Хард
Перше коло, 14 вересня
Ілля Марченко - Томас Фаббіаоно 7:5, 6:2
Нагадаємо, Марченко поступився у кваліфікації US Open.