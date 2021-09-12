У російської тенісистки викрали олімпійські медалі

Джерело - Чемпiон.

Невідомі пограбували будинок російської олімпійської чемпіонки Ріо-де-Жанейро і срібної призерки Олімпіади в Токіо з тенісу Олени Весніної в Підмосков'ї.

Про це заявила сама тенісистка.

"Нас не було в будинку лише кілька годин. Коли повернулися з вечері, виявили, що вкрали медалі. Вони лежали в спортивній сумці… не на видному місці. У будь-якому випадку, сейф теж зламали, вкрали коштовності і прикраси, не взяли лише документи", - наводить слова Олени Весніної ТАСС.

Як зізналася тенісистка, вона з чоловіком забула включити сигналізацію, і в момент пограбування система безпеки була відключена. Точний збиток від пограбування поки не підрахували. Тенісистка вже звернулася до поліції із заявою про пограбування і повідомила, що правоохоронці проводять огляд будинку.