 У російської тенісистки викрали олімпійські медалі | Теніс | Champion.com.ua
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У російської тенісистки викрали олімпійські медалі

Вчора 23:38 144 0
У російської тенісистки викрали олімпійські медалі

Джерело - Чемпiон.

Невідомі пограбували будинок російської олімпійської чемпіонки Ріо-де-Жанейро і срібної призерки Олімпіади в Токіо з тенісу Олени Весніної в Підмосков'ї.

Про це заявила сама тенісистка.

"Нас не було в будинку лише кілька годин. Коли повернулися з вечері, виявили, що вкрали медалі. Вони лежали в спортивній сумці… не на видному місці. У будь-якому випадку, сейф теж зламали, вкрали коштовності і прикраси, не взяли лише документи", - наводить слова Олени Весніної ТАСС.

Як зізналася тенісистка, вона з чоловіком забула включити сигналізацію, і в момент пограбування система безпеки була відключена. Точний збиток від пограбування поки не підрахували. Тенісистка вже звернулася до поліції із заявою про пограбування і повідомила, що правоохоронці проводять огляд будинку.

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