Матч тривав 1 годину 26 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки у чвертьфіналі у міксті на Відкритому чемпіонаті США.

Українка у парі з Максом Перселлом з Австралії поступилася мексикансько-сальвадорському дуету Джуліана Олмос (Мексика) / Аревало Марсело.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин. Ястремська та Перселл виконали 6 ейсів та припустилися двох подвійних помилок.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $57 500 000

Мікст, півфінал

8 вересня

Джуліана Олмос / Аревало Марсело - Даяна Ястремська / Макс Перселл 4:6, 6:4, 10:6