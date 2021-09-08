 Ястремська програла у півфіналі US Open в міксті | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська програла у півфіналі US Open в міксті

Сьогодні 22:56 143 0
Матч тривав 1 годину 26 хвилин
Ястремська програла у півфіналі US Open в міксті
#Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки у чвертьфіналі у міксті на Відкритому чемпіонаті США.

Українка у парі з Максом Перселлом з Австралії поступилася мексикансько-сальвадорському дуету Джуліана Олмос (Мексика) / Аревало Марсело.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин. Ястремська та Перселл виконали 6 ейсів та припустилися двох подвійних помилок.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
Мікст, півфінал
8 вересня

Джуліана Олмос / Аревало Марсело - Даяна Ястремська / Макс Перселл 4:6, 6:4, 10:6

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