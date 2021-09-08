Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки у чвертьфіналі у міксті на Відкритому чемпіонаті США.
Українка у парі з Максом Перселлом з Австралії поступилася мексикансько-сальвадорському дуету Джуліана Олмос (Мексика) / Аревало Марсело.
Матч тривав 1 годину 26 хвилин. Ястремська та Перселл виконали 6 ейсів та припустилися двох подвійних помилок.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $57 500 000
Мікст, півфінал
8 вересня
Джуліана Олмос / Аревало Марсело - Даяна Ястремська / Макс Перселл 4:6, 6:4, 10:6