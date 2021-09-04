Джерело - Чемпіон.
Третя ракетка світу Наомі Осака вирішила зробити паузу в тенісній кар'єрі, посилаючись на нестабільний емоційний стан.
Про це повідомляє журналіст Бен Ротенберг.
Про це японська тенісистка заявила після несподіваної поразки від 18-річної Лейли Фернандес в третьому колі US Open.
Чинна переможниця Відкритого чемпіонату США поступилася молодій канадці у трьох сетах - 7:5, 6:7, 4:6 і покинула турнір.
У червні Осака відмовилася від участі в Ролан Гаррос і Вімблоні через проблеми з психічним здоров'ям.
Раніше, Світоліна впевнено перемогла росіянку у третьому колі US Open.