Світоліна оцінила старт на US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) оцінила вдалий старт на Відкритому чемпіонаті США.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Матчі склалися досить добре. Я впевнено відіграла, добре подавала. Чи додавав мотивації День народження Гаеля? Якщо чесно, взагалі про це не думала. Я була рада грати, тому що обіцяли цілий день дощ, і я дуже хотіла зіграти, щоб завтра був день відпочинку. Я думала тільки про це, що потрібно бути сконцентрованою і закінчити матч в двох сетах і не розтягувати його.

Наступний матч з Касаткіною? Звичайно, легше грати з суперницею, коли ти знаєш, як вона грає. У нас було багато матчів, і ми багато тренувалися разом, так що знаємо стиль гри один одного. Буду відновлюватися. Для мене завжди відновлення в пріоритеті і вже завтра будемо готуватися до матчу", - відзначила Світоліна.