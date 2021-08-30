 Світоліна: Теніс тенісом, але по той бік є життя | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Теніс тенісом, але по той бік є життя

Сьогодні 14:25 550 0
Еліна Світоліна прокоментувала своє весілля
Світоліна: Теніс тенісом, але по той бік є життя
#Світоліна

Джерело - jetsetter.uа.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) отримала заряд енергії після весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Останнім часом досить часто даю волю емоціям. Були зворушливі моменти, наприклад, весілля. Ми не очікували, що все складеться так чуттєво. Я — домашня людина, звикла до публічності, подорожей, до того, що інколи потрібно побути наодинці. Коли проводжала батьків після весілля та їхала додому, плакала, бо довелося зазнати розлуки.

Поєднання весілля та тренувань? У тенісі сезон довгий, тому підзаряд енергії, який ми отримали по весіллі, перелаштував мене після не дуже вдалих виступів на Grand Slam, у Парижі на Ролан Гарросі. Теніс тенісом, але по той бік є життя. Воно не закінчується спортом — є ще й інші моменти, які приносять щастя. На Олімпіаду їхала заряджена позитивними емоціями та хорошою енергією", - відзначила Світоліна.

Весілля обійшлося парі приблизно у 20 тисяч доларів. 

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