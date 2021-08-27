Костюк поступилася росіянці на турнірі у Чикаго

Марта Костюк покинула турніру у Чикаго

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (56) в 1/4 фіналу хардового турніру WTA 250 у Чикаго поступилась Варварі Грачовоій з Росії (88).

Матч тривав 2 години та 42 хвилини. Костюк тричі подала на виліт, допустила 8 подвійних помилок та 85 невимушених помилок, а також використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

WTA Chicago Women's Open - WTA250

Чикаго (США)

Призовий фонд $235,238

26 серпня, 1/4 фіналу

Варвара Грачова - Марта Костюк 6:7 (4), 6:3, 6:4

Раніше, Світоліна впевнено вийшла до півфіналу турніру в Чикаго.