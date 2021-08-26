Козлова програла на старті кваліфікації US Open

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (№127 WTA) завершила боротьбу у кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Українка програла перший матч відбору Крістіні Букші з Іспанії (№161 WTA).

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Козлова допустила 4 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Кваліфікація, Перше коло

25 серпня

Крістіна Букша (Іспанія) - Катерина Козлова (Україна) 6:4, 6:1

Нагадаємо, Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації US Open.