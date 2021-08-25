Матч турніру у Чикаго Світоліна - Ферро призупинено

Тенісистки продовжать поєдинок 25 серпня

Джерело - Чемпіон.

У ніч з вівторка на середу перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) повинна була провести ще один поєдинок в рамках хардового турніру WTA 250 в Чикаго.

У другому раунді 26-річна українка грає проти Фіони Ферро з Франції (№80 WTA). Матч був припинений в першому сеті через настання темряви о 18:22 за місцевим часом.

Поєдинок буде дограний в середу з рахунку 4:4. Нагадаємо, це перша зустріч тенісисток.

У наступному раунді переможниця матчу зіграє проти ще однієї француженки Крістіни Младенович (№57 WTA).

Раніше, Костюк пробилась у чвертьфінал турніру у Чикаго.