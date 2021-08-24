Марченко вирвав перемогу на старті кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (154) стартував у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з перемоги.
У першому колі українець обіграв Тобіаса Камке з Німеччини (247).
Матч тривав 2 години та 22 хвилини. Марченко 11 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 11 з 17 брейк-пойнтів.
Відзначимо, що у другому сеті українець відіграв три матчболи.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Кваліфікація, Перше коло
24 серпня
Ілля Марченко - Тобіас Камке 3:6, 7:6(2), 6:2