Марченко вирвав перемогу на старті кваліфікації US Open

Марченко стартував з перемоги у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (154) стартував у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з перемоги.

У першому колі українець обіграв Тобіаса Камке з Німеччини (247).

Матч тривав 2 години та 22 хвилини. Марченко 11 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 11 з 17 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що у другому сеті українець відіграв три матчболи.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Кваліфікація, Перше коло

24 серпня

Ілля Марченко - Тобіас Камке 3:6, 7:6(2), 6:2

Раніше, Костюк пробилась у чвертьфінал турніру у Чикаго.