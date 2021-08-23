Калініна програла у першому колі турніру у Чикаго

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла у першому колі турніру серії WTA 250 в Чикаго.
Українка поступилася естонці Кая Канепі.
Матч тривав 2 години 23 хвилин. Українка виконала 5 ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та використала 6 з 8 брейк-пойнти
У другому колі турніру Кая Канепі зіграє з Мартою Костюк, яка у першому колі розгромила Кетрін Себову.
WTA Chicago Women's Open - WTA250
Чикаго (США)
Призовий фонд $235,238
22 серпня, перше коло
Кая Канепі (Естонія) - Ангеліна Калініна (Україна) 3:6, 6:2, 7:5