Калініна програла у першому колі турніру у Чикаго

Матч тривав 2 години 23 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла у першому колі турніру серії WTA 250 в Чикаго.

Українка поступилася естонці Кая Канепі.

Матч тривав 2 години 23 хвилин. Українка виконала 5 ейсів, припустилася трьох подвійних помилок та використала 6 з 8 брейк-пойнти

У другому колі турніру Кая Канепі зіграє з Мартою Костюк, яка у першому колі розгромила Кетрін Себову.

WTA Chicago Women's Open - WTA250

Чикаго (США)

Призовий фонд $235,238

22 серпня, перше коло

Кая Канепі (Естонія) - Ангеліна Калініна (Україна) 3:6, 6:2, 7:5