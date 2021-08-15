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Федерер взяв вимушену паузу у виступах

Вчора 22:41 236 0
Роджер Федерер перенесе операцію
Федерер взяв вимушену паузу у виступах
Фото - gettyimages
#Федер

Джерело - btu.org.ua.

Експершій ракетці світу Роджеру Федереру буде потрібна ще одна операція на коліні. 

Про це розповів сам тенісист.

"Я хотів би розповісти вам новини, що відбувається після Вімблдону. Як ви можете уявити, це не було просто. Я багато разів консультувався з лікарями з приводу коліна, щоб отримати більше інформації, тому що я травмувався сильніше під час трав'яного сезону і Вімблдону. І так далі продовжувати не можна, на жаль, в середньостроковій і довгостроковій перспективі, тому, як сказали лікарі, щоб відчувати себе краще, мені знадобиться операція, і я вирішив погодитися.

Багато тижнів мені знадобиться провести на милицях і поза грою - багато місяців. В чомусь це буде важко, але я знаю, що це правильне рішення, тому що я хочу бути здоровим, хочу також дати собі якусь частку надії на повернення в Тур в тому чи іншому вигляді. Я реаліст, не зрозумійте мене неправильно, я знаю, чого це коштує в такому віці. Я просто хочу бути здоровим.

Думаю також, що і думка про те, що я все ще діючий гравець, допоможе мені пройти процес реабілітації", - відзначив Федер.

Нагадаємо, що в 2020 році Федерер переніс дві операції на правому коліні. 

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