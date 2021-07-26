 Світоліна: Я змогла знайти свою гру | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Я змогла знайти свою гру

Сьогодні 16:14 236 0
Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Айлою Томлянович
Світоліна: Я змогла знайти свою гру
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Бійцівські якості допомогли першій ракетці України Еліні Світоліній у другому колі Олімпіади-2020 здобула волі перемогу над австралійкою Айлою Томлянович.

Про це розповіла сам тенісистка.

"В останні півроку Айла Томлянович стала виступати стабільніше. На жаль, сьогодні, перші півтора сети я грала дуже погано, мало що виходило. Я боролася і не здавалася, саме тому й перемогла. Рада, що змогла знайти свою гру, хоча сьогодні все було як у сповільненій зйомці. Корт швидкий, потрібно було постійно швидко підробляти ногами, намагатися адаптуватися", - заявила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Томлянович у другому колі Олімпіади.

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