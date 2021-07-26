Світоліна: Я змогла знайти свою гру

Бійцівські якості допомогли першій ракетці України Еліні Світоліній у другому колі Олімпіади-2020 здобула волі перемогу над австралійкою Айлою Томлянович.

Про це розповіла сам тенісистка.

"В останні півроку Айла Томлянович стала виступати стабільніше. На жаль, сьогодні, перші півтора сети я грала дуже погано, мало що виходило. Я боролася і не здавалася, саме тому й перемогла. Рада, що змогла знайти свою гру, хоча сьогодні все було як у сповільненій зйомці. Корт швидкий, потрібно було постійно швидко підробляти ногами, намагатися адаптуватися", - заявила Світоліна.